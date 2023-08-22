Встигає нищити ворожу техніку та здобувати освіту: історія наймолодшого бійця аеророзвідки

На Бахмутському напрямку росіяни суттєво змінили тактику. Якщо раніше на штурми вони відправляли сотні вояків, нині активно намагаються прорвати оборону важкою технікою. Противник вчиться і намагається не повторювати помилок. Але завдяки FPV-дронам наші оборонці перемелюють не лише особовий склад, а й техніку.

На рахунку бригади швидкого реагування Рубіж не один десяток знищеного російського озброєння завдяки тим же коптерам. Нині ж бійці збирають на дрони-камікадзе і просять долучитися до цього збору.

Іноді хлопці годинами, а то і днями вистежують свою ціль, аби потім за лічені хвилини її ліквідувати. Під їхній приціл потрапив рідкісний та один з найбільших російських мінометів 240-міліметровий Тюльпан. Тривалий час росіяни з нього накривали наших оборонців. Та нацгвардійці його вистежили і вдарили дроном-камікадзе. А потім Тюльпан добили артилеристи 54 бригади.

Вартість знищеного міномета 800 тис. доларів, а FPV дрон-камікадзе коштував лише 700. Такими ж пташками бійці знищують і ворожі танки.

Вправно керувати дронами, проводити аеророзвідку, а потім влучно бити по ворогу бійці навчилися вже тут на фронті. Хоча перед тим, як взяти у руки коптер, встигли повоювати у піхоті. Наймолодшому їхньому побратиму з псевдо VAN DAMME – 21. Він встигає не лише активно знищувати ворога, але й паралельно здобувати освіту.

Хлопець активно вивчає історію і добре усвідомлює наслідки цієї війни. Каже, цього разу наша країна не має права на помилку і повинна раз і назавжди дати гідну відсіч росіянам, щоб вони на століття забули, що таке загарбницька політика. Тож тих, хто у тилу, він закликає доєднуватися до цієї боротьби.

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