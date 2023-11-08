Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Втома від війни та корупція — назад у 2016? | Обстріл Сумщини | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
– Обстріл Сумщини — зафіксовані понад 10 вибухів;
– Єврокомісія оголосила рішення щодо початку переговорів про вступ України до ЄС;
– У Брюсселі озвучили 4 умови, які Україна має виконати до березня 2024;
– Партизан-Град насипає ворогу на фронті — сюжет;
– Хто робить карти Deep State?;
– Втома від війни — сюжет;
– Квитки на потяг Київ – Варшава — Без Дія. підпису не купиш.
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