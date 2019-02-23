Втрачені контракти та скорочення персоналу: криза українських портів в Азовському морі

Для відновлення контрактів, втрачених українськими торговельними портами в Азовському морі, може знадобитися щонайменше півроку. Такими є наслідки тривалого блокування Російською Федерацією в Керченській протоці суден, які прямували до Бердянська та Маріуполя.

Нині, під впливом світової спільноти, ситуація змінилася. Але кількість кораблів, що заходять до акваторії Азову, суттєво скоротилася. Під завантаженням у Бердянському морському торговельному порту нині лише один корабель. За тиждень це поки єдине судно, яке підійшло до тутешніх пірсів.

Внаслідок тривалого блокування Російською Федерацією в Керченській протоці суден, які прямували до акваторії Азову, Бердянський порт повністю втратив контракти на перевалку металопродукції та глини. Нині відвантажують лише зерно. Від послуг Бердянського порту повністю відмовився один з головних постачальників – компанія Метінвест, а другий найбільший клієнт, Портінвест, скоротив перевалку наполовину.

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Нині Бердянський порт працює на збиток. План виконано всього на п’ятдесят відсотків. Компанія перевела працівників на чотириденний робочий тиждень. За словами керівництва, ситуація, що склалася, може призвести до скорочення персоналу.

Така ж ситуація і в порту Маріуполя. Минулий місяць підприємству вдалося відпрацювати, як кажуть, у нуль. Але втрати, завдані Керченською блокадою, тут також дуже відчутні.

Нині пропозиції портовиків щодо розвитку торгівельного майданчика Азовського моря на розгляді в Кабінеті міністрів України. Однак негативною тенденцією так і лишається дуже довге проходження кораблями Керченської протоки. Якщо раніше це займало кілька годин, нині російські прикордонники тримають кораблі майже по 2 доби.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Росія перекрила порти в Азовському морі.

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