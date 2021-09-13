Втрати держави сягають 100 млрд грн щороку: як бізнес ухиляється від сплати податків

10 млн українців за минулий рік не сплатили державі ані копійки податку, бо не отримували доходу. Загалом в Україні майже 15,5 млн зайнятого населення. Але кожен п’ятий нині працює нелегально.

Так звані зарплати у конвертах отримують там, де найбільше готівки. Це – сільське господарство, торгівля, будівництво, сфера обслуговування (ресторани, кафе, готелі). Бізнес обходить закон різними способами.

Один із них передбачає, що компанія офіційна, але не укладає з працівником трудовий договір. Або ж працедавець не зареєстрований і немає жодних документів. Інший варіант, коли ви працевлаштовані офіційно, але частину зарплати отримуєте у конверті.

Часто від сплати податків ухиляються ІT-компанії, де кожен працівник оформлений як ФОП. А ще податки не платять ті, хто мають неофіційний підробіток.

Згідно з приблизними підрахунками, через ухилянтів держава втрачає 100 млрд грн щороку. В Україні вже підвищили штрафи за неофіційно працевлаштованих. Нині вони становлять 60 тис. грн за одного робітника. Але чверть ринку залишається у тіні.

Нелегалів виявляють інспектори Держпраці. З липня почали ревізії, за два місяці – понад 8 тис. неофіційно влаштованих. Переважно – у малому бізнесі.

Щомісяця зі своєї зарплати українці сплачують кілька видів зборів, серед яких податок на доходи – 18 %, військовий збір – 1,5 %. Водночас за кожного працівника роботодавець сплачує ще ЄСВ – 22 % від зарплати. Цей внесок спрямовують на лікарняні та пенсії. Загалом від кожної зарплати державі громадяни віддають 34%.

Експерти давно наголошують: податки краще платитимуть, якщо їх зменшити, але робити це потрібно продумано. Адже часто працівники самі не хочуть оформлятися, щоб не втратити пільги, наприклад субсидію. І це теж потрібно змінювати, наголошують економісти. Як і трудове законодавство, яке застаріло для сучасних форм праці.

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