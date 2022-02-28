Втрати у Бердянську: військовий розстріляв мирного мешканця

У Бердянську російський військовий розстріляв місцевого мешканця, бо той відмовився дати телефон. Повідомляється, що окупант хотів зателефонувати у Росію.

Напередодні Бердянськ захопили бойовики. Мер міста відмовився підкорюватися загарбникам. А тому був вимушений покинути адміністрацію Бердянська. Але продовжив працювати в іншому місці.

Жителів така ситуація не зупинила. Вони вийшли на мітинг та почали вимагати від російських військових покинути місто. Мешканці співали гімн України та вигукували різні гасла.

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