Втрати від війни з Росією та допомога сім’ям Героїв Небесної сотні – головні теми засідання уряду

У війні із Росією Україна втратила 2,5 тис. військових. 16 тис. були поранені. У Кабміні нагадали про втрати від війни на Донбасі та анексії Криму. Тут вважають, що жахливими розстрілами героїв Небесної сотні Росія розпочала вторгнення на українську територію.

Серед економічних втрат: 115 шахт на окупованому Донбасі, десятки знищених або вивезених у Росію заводів, десятки захоплених оборонних та державних підприємств, зокрема в анексованому Криму.

Урядовці, серед яких багато учасників Майдану, згадують 20 лютого – найкривавіший день протистояння. Прем’єр закликає чиновників сприймати трагедію людей, які втратили тоді рідних – як особисту і національну трагедію.

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Міністри кажуть, що торік дочасно віддали рідним державну допомогу. Для цього взяли гроші із резервного фонду. Сьогодні ж виділили 25 млн. на житло родинам героїв Небесної сотні. Це, так би мовити, третій пакет.

Очільниця МОЗ ініціювала звернення до ГПУ, щоб продовжити слідство, а міністр культури розповів, що музей тих подій уже почали створювати. Після проведення міжнародного конкурсу провели тендери і обрали генпідрядника. Меморіал займе 27 квадратних метрів – саме там, де були криваві події. Міністр розраховує, що музей відкриють на День Незалежності уже цього року.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що уряд частково відновив роботу МОЗ.

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