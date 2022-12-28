Втратили все! Біженці з Маріуполя та Попасної розповіли про умови у прихистках
Російські терористи продовжують нищити українські села, міста й українців. Люди шукають прихистку в більш безпечних місцях.
Понад 30 тисяч біженців зареєстровано лише в Кременчуцькій громаді. Хтось тут транзитом, тимчасово, інші — на тривалий час.
Найтяжче стареньким, людям з інвалідністю чи з малечею на руках.
Для них міська влада облаштовує соціальні гуртожитки.
Десятирічна Вероніка з двома сестричками й новим чотирилапим членом сім’ї обживаються на новому місці у Кременчуці.
Дівчатка разом з мамою на початку квітня були змушені виїхати з рідного Тореза на Донеччині.
Собаку Таю взяли з притулку у Дніпрі.
Вероніка сумувала за домівкою і тваринами, яких там довелося лишити у бабусі й дідуся.
Вероніка розповідає:
Мама її бере і я дуже просто до сліз була рада. А ще коли сказали, що сюди можна з собакою, я була дуже рада і теж плакала.
З листопада оселилися в цьому гуртожитку Алла Іванівна з донькою.
Приїхали з Попасної на Донеччині у квітні.
Поки могли, знімали будинок, потім місто дало соціальне житло.
Жінка плаче – російські окупанти знищили все.
Вимушена переселенка Анна Антоненко:
Виїжджали в страшних умовах, під обстрілами. Дома немає, усе згоріло, ми тепер безхатьки.
Облаштована кухня, санвузол, душові, показує комендант гуртожитку.
Для вимушених переселенців облаштовано 26 кімнат.
Насамперед житло тут дають багатодітним, родинам з дітьми до трьох років, людям з інвалідністю та літнім, а також сім’ям військовослужбовців, які нині захищають Україну.
Нині в громаді на обліку 31 тисяча біженців.
Під житло на період воєнного часу і на три наступні місяці після його закінчення, людям облаштовують будинки, гуртожитки, квартири комунальної власності.
У шести облаштованих для переселенців будинках живе 160 людей.
Ажіотаж спав влітку, коли завдяки ЗСУ люди змогли повернутися в рідні домівки.
Тому вільних помешкань тут не бракує. Щоб поселитися, треба подати до місцевої влади заяву.
Спеціальна комісія розгляне її й прийме рішення про заселення.
Нині ще на кількох об’єктах для вимушених переселенців в місті тривають роботи.