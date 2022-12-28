Втратили все! Біженці з Маріуполя та Попасної розповіли про умови у прихистках

Російські терористи продовжують нищити українські села, міста й українців. Люди шукають прихистку в більш безпечних місцях.

Понад 30 тисяч біженців зареєстровано лише в Кременчуцькій громаді. Хтось тут транзитом, тимчасово, інші — на тривалий час.

Найтяжче стареньким, людям з інвалідністю чи з малечею на руках.

Для них міська влада облаштовує соціальні гуртожитки.

Десятирічна Вероніка з двома сестричками й новим чотирилапим членом сім’ї обживаються на новому місці у Кременчуці.

Дівчатка разом з мамою на початку квітня були змушені виїхати з рідного Тореза на Донеччині.

Собаку Таю взяли з притулку у Дніпрі.

Вероніка сумувала за домівкою і тваринами, яких там довелося лишити у бабусі й дідуся.

Вероніка розповідає:

Мама її бере і я дуже просто до сліз була рада. А ще коли сказали, що сюди можна з собакою, я була дуже рада і теж плакала.

З листопада оселилися в цьому гуртожитку Алла Іванівна з донькою.

Приїхали з Попасної на Донеччині у квітні.

Поки могли, знімали будинок, потім місто дало соціальне житло.

Жінка плаче – російські окупанти знищили все.

Вимушена переселенка Анна Антоненко:

Виїжджали в страшних умовах, під обстрілами. Дома немає, усе згоріло, ми тепер безхатьки.

Облаштована кухня, санвузол, душові, показує комендант гуртожитку.

Для вимушених переселенців облаштовано 26 кімнат.

Насамперед житло тут дають багатодітним, родинам з дітьми до трьох років, людям з інвалідністю та літнім, а також сім’ям військовослужбовців, які нині захищають Україну.

Нині в громаді на обліку 31 тисяча біженців.

Під житло на період воєнного часу і на три наступні місяці після його закінчення, людям облаштовують будинки, гуртожитки, квартири комунальної власності.

У шести облаштованих для переселенців будинках живе 160 людей.

Ажіотаж спав влітку, коли завдяки ЗСУ люди змогли повернутися в рідні домівки.

Тому вільних помешкань тут не бракує. Щоб поселитися, треба подати до місцевої влади заяву.

Спеціальна комісія розгляне її й прийме рішення про заселення.

Нині ще на кількох об’єктах для вимушених переселенців в місті тривають роботи.

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