Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Втричі дешевші за іноземні: у Запоріжжі створюють сучасні дрони для фермерів

Українські розробки безпілотних літальних апаратів можуть на рівних конкурувати зі світовими аналогами. Та, при цьому, бути в рази дешевшими за конкурентів.

Розробники із Запоріжжя кілька років створюють дрони, які вже використовуються для агро-моніторингу посівів у приватних та фермерських господарствах.

Компанія Романа Ремпеля та Павла Ардашова із виготовлення сучасних безпілотних літальних апаратів виникла завдяки  спільному хобі і захопленню авіамоделюванням та програмуванням. 5 років тому хлопці вирішили вийти на український ринок уже із власними розробками.

Читайте: Boeing створив військовий дрон зі штучним інтелектом

Найцікавішою серед них називають пташку із робочою назвою Скат. Кажуть, тут уперше була задіяна схема із, так званими, поворотними двигунами. Такий безпілотник стабільний  навіть при сильних поривах вітру, працює понад годину без підзарядки. Свої розробки запоріжці почали орієнтувати на  сільгоспвиробників. Завдяки  мультиспектральному сенсору, легко моніторити  стан посівів на полях. За результатами моніторингу складають спеціальні карти розвитку рослин.

Сьогодні хлопці працюють над розробкою власного сенсора для агро-моніторингу. Планується, що він буде значно дешевшим за іноземні аналоги. Уже підрахували й вартість повністю оснащеного літака, який зможе придбати собі будь-яке фермерське господарство – він коштуватиме близько 100 тис. грн. Для прикладу такий іноземний аналог обійдеться у  понад 300 тис. грн.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Сімферополі впав безпілотник із синьо-жовтими листівками.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як новий дрон ЗСУ Bayraktar TB2 вражає цілі – перше відео
Військові ООС збили ворожий ударний безпілотник
ЗСУ знищили безпілотник бойовиків
Українське сільгоспмашинобудування: скільки виготовляють машин і яка якість
Безпілотники Bayraktar TB2 вже в Україні – Порошенко
Сили ООС збили на Донбасі російський дрон
Boeing створив військовий дрон зі штучним інтелектом
Фермерство у Литві: як розпочати власну справу з нуля

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка