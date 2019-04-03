Втричі дешевші за іноземні: у Запоріжжі створюють сучасні дрони для фермерів

Українські розробки безпілотних літальних апаратів можуть на рівних конкурувати зі світовими аналогами. Та, при цьому, бути в рази дешевшими за конкурентів.

Розробники із Запоріжжя кілька років створюють дрони, які вже використовуються для агро-моніторингу посівів у приватних та фермерських господарствах.

Компанія Романа Ремпеля та Павла Ардашова із виготовлення сучасних безпілотних літальних апаратів виникла завдяки спільному хобі і захопленню авіамоделюванням та програмуванням. 5 років тому хлопці вирішили вийти на український ринок уже із власними розробками.

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Найцікавішою серед них називають пташку із робочою назвою Скат. Кажуть, тут уперше була задіяна схема із, так званими, поворотними двигунами. Такий безпілотник стабільний навіть при сильних поривах вітру, працює понад годину без підзарядки. Свої розробки запоріжці почали орієнтувати на сільгоспвиробників. Завдяки мультиспектральному сенсору, легко моніторити стан посівів на полях. За результатами моніторингу складають спеціальні карти розвитку рослин.

Сьогодні хлопці працюють над розробкою власного сенсора для агро-моніторингу. Планується, що він буде значно дешевшим за іноземні аналоги. Уже підрахували й вартість повністю оснащеного літака, який зможе придбати собі будь-яке фермерське господарство – він коштуватиме близько 100 тис. грн. Для прикладу такий іноземний аналог обійдеться у понад 300 тис. грн.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Сімферополі впав безпілотник із синьо-жовтими листівками.

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