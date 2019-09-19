Вулицю в Авдіївці кілька тижнів обстрілюють бойовики, але люди не виїжджають

Руїни авдіївської промзони давно стали справжнім щитом для міста. Оборонці якого, три роки тому просунувшись вперед, відвели удар від будинків на себе.

За роки російської агресії тут українські армійці обладнали все, щоби вижити під атакою ворога і вчасно дати відсіч.

На окремих ділянках фронту на Донбасі перетворили свої укріплення на справжні підземні міста-лабіринти. І зараз постає велике питання, кому це все дістанеться після відведення військ.

Хитрі підземні лабіринти продумані до найменших деталей.

Кнопка виклику бійця. Тобто, якщо якась загроза, або напад, або настання в нашу сторону, цією кнопкою викликаємо бійця, який стоїть у нас на допомозі. Завжди під рукою. Не одна людина, нас двоє-троє, як мінімум все тут.

І звістку про відведення військ на всіх ділянках фронту армійці зустрічають, не добираючи слів.

І наголошують – вірити ворогові не можна, а після відведення війна не закінчиться.

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Військові чітко виконують наказ не стріляти і давно відкривають вогонь лише у відповідь. Але не розуміють, чому повинні відходити на своїй землі.

Армійці роками вибудовували лінію фронту, просувались вперед, щоби вийти з населених пунктів. І що буде після відведення військ у гарячих точках Донбасу, варто лише на прикладі Авдіївки пригадати, що коїлось у місті 2016-го, коли промка була сірою зоною.

Вулиця в Авдіївці найближча до Ясинуватської розв’язки. Її вже кілька тижнів обстрілюють бойовики. Однак всупереч цьому в цих будинках досі живуть люди.

Нагадаємо, військовослужбовці ЗСУ затримали в зоні ООС бойовика, який воював проти України з 2014 року.

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