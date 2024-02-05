Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Ввечері ворог вгатив по Сумщині! Є загиблі… | Новини Факти ICTV за 05.02.2024
– Окупанти знову вгатили по Сумщині 05.02.2024: є жертва.
– Ситуація на фронті: наживо з передової.
– Новий законопроєкт про мобілізацію містить корупційні ризики.
– На стіні парламенту встановили меморіальні дошки з іменами загиблих на війні депутатів.
– Близько 10 років знадобиться, щоб відбудувати зруйновану РФ інфраструктуру України.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 22.30 (05.02.2024).
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.