Ввечері ворог вгатив по Сумщині! Є загиблі… | Новини Факти ICTV за 05.02.2024

– Окупанти знову вгатили по Сумщині 05.02.2024: є жертва.

– Ситуація на фронті: наживо з передової.

– Новий законопроєкт про мобілізацію містить корупційні ризики.

– На стіні парламенту встановили меморіальні дошки з іменами загиблих на війні депутатів.

– Близько 10 років знадобиться, щоб відбудувати зруйновану РФ інфраструктуру України.

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