Ви мені гроші – я вам талончик: в Україні активізувалися бензинові шахраї

В Україні активізувалися бензинові шахраї. До їхніх основних схем належать підроблені талони або картки автозаправних мереж.

Про це розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Він говорить, що схема полягає у тому, що власника авто просять відправити гроші на картку в обмін на талон. А вже на АЗС виявляється, що він не працює.

Водночас справжність цього талону можуть підтвердити або в офісі, або на заправній станції, тому потрібно бути дуже обережними.

Також Сергій Куюн розповів про ризик купівлі пального не на заправній станції. Адже автовласник у такому разі не знає, що це за пальне та звідки його привезли.

– Хочеться попросити, щоб люди відповідально ставилися до споживання пального. Ми бачимо, що на ринку є дефіцит. Тому дуже прошу, якщо є можливість, оптимізувати та мінімізувати свої пересування для того, щоб ми пройшли цей складний період, – зауважив він.

Крім того, Сергій Куюн припускає, що приблизо за тиждень або днів 10 ситуація має значно покращитися.

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