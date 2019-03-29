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Вибори 2019: чому важливо голосувати та як обрати кандидата

Чому необхідно голосувати і що важливо у виборі кандидата на найвищу посаду України? Такі запитання ми поставили людям у Києві та у Вашингтоні.

Сніжана Іщук родом з Вінницької області, живе у Вашингтоні 13 років. Вона – фінансовий аналітик у неприбутковій організації, яка займається освітніми проектами у країнах, що розвиваються, зокрема, й в Україні.

 – Поки що я тут, але з думкою, що я колись повернусь в Україну. Тому на вибори я піду. Це дуже важливо, адже у мене вся родина живе в Україні. Кандидат, за якого я голосуватиму, єдиний, хто зможе на цей момент продовжити ті напрацювання, які Україна має. Я читала програму свого кандидата і двох інших. Як економіст і фінансист за освітою, це для мене вирішальний момент, – говорить Сніжана Іщук.

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Євгеній Войтович з Горішніх Плавнів, у Києві живе 18 років, працює в IT-компанії, керує проектним відділом і продажами.

– Я на голосування піду обов’язково. Ті, хто не голосують, не мають права бути незадоволені або владою, або опозицією. Я більше довіряю фактам і тому, що вже зроблено людьми, які обіймають високі посади. Якщо ми говоримо про вибори президента, то він повністю відповідає за армію, зовнішню політику та частину силових структур. Кандидати в президенти розраховують на те, що ми не розуміємо, яку владу вони мають. – зазначає Євгеній Войтович.

Свідомо й відповідально робити свій вибір на цьогорічних президентських і парламентських виборах Сніжана та Євгеній закликають і решту українців – незалежно від міста, країни чи континенту, на якому вони живуть.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що робити, якщо запрошення на вибори не прийшло.

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