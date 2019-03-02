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Вибори 2019: почалися перевірки виборчих дільниць

В Україні почалися перевірки виборчих дільниць.

Державна служба з надзвичайних ситуацій оглядає приміщення, де люди будуть голосувати. Зокрема – аварійні виходи та стан пожежної безпеки.

Перевірки розпочалися у Кіровоградській, Черкаській та Житомирській областях.

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До слова, як проголосувати на виборах 2019 за межами України.

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