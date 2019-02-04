Вибори 2019: українці отримають найдовший в історії виборчий бюлетень

ЦВК уже зареєструвала 30 кандидатів у президенти України. Від опівночі документи вже не приймають. І остаточний список тих, хто боротиметься за президентське крісло, обіцяють назвати вже у п’ятницю.

Загалом документи подали 90 українців. Майже всі вони внесли застави у 2,5 млн. гривень. ЦВК відмовила в реєстрації двадцяти двом претендентам.

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В останній день заявки подали 18 людей, включно із чинним президентом України. Усі зареєстровані зможуть взяти участь у першому турі президентських виборів 31 березня. Експерти пророкують, що нинішній виборчий бюлетень буде найдовшим в українській історії.

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До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ЦВК офіційно зареєструвала Вілкула кандидатом в президенти.

Опубліковано Лютий, 04 в 22:21



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