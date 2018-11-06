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Вибори до Конгресу: чому американці прагнуть змінити політику США

У США пройдуть проміжні парламентські вибори. Американці обирають 35 із 100 сенаторів, 36 губернаторів штатів і 435 членів нижньої палати представників.

Це голосування важливе, перш за все, для президента Трампа. Якщо переможуть його опоненти демократи, то зможуть серйозно ускладнити життя голові Білого Дому, аж до оголошення імпічменту.

– Через те, що відбувається у країні – ми у серйозній халепі. І якщо люди не прийдуть і не проголосують, і не активують зміни, ми приречені жити у терорі на наступні два роки, – говорять люди.

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Раніше Факти ICTV писали, чи похитнуть вибори у США колона мігрантів позиції Трампа.

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