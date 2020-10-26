Вибори мера Дніпра: Філатов прокоментував можливість проведення другого туру

На виборах мера Дніпра лідирує чинний очільник міста Борис Філатов. За даними екзитполів, на другому місці перебуває кандидат Загід Краснов.

Борис Філатов задоволений таким результатом, повідомив він під час ефіру Фактів ICTV. Однак, за його словами, поки зарано говорити про остаточні результати та проведення другого туру.

– Я дуже задоволений результатом, у мене відрив від другого номера не на 30%, а утричі. І хто вийде на друге місце, поки теж невідомо, тому що три кандидати йдуть поряд, – каже Борис Філатов.

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Водночас кандидат вже говорить про плани на наступний термін на посаді мера. За його словами, це будівництво метро, ​​аеропорту, відновлення зношеного житлового фонду.

Вибори мера Дніпра

За результатами виборів мера Дніпра, з 44,47% голосів виборців лідирує Борис Філатов.

На другому місці з 14.44% перебуває Загід Краснов, трійку лідерів з 11,27% замикає Олександр Вілкул.

Детальніше про вибори мера Дніпра читайте на Фактах ICTV.

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