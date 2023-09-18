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Вибори під час війни та тріумф на Іграх Нескорених | Новини Факти ICTV за 18.09.2023

– ЗСУ на Бахмутському напрямку пробили лінію оборони ворога — Сирський;

– Атака на південь Одещини: сили ППО збили 11 БпЛА;

– Як врегулювати експорт зерна — в України є план;

– В Гаазі почалися публічні слухання по справі геноциду;

– Вибори під час війни: громадські організації вирішили діяти;

– Ігри Нескорених: Зеленський привітав наших героїв;

– Ветерани війни піднялися на п’єдестал у 6 видах спорту.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 23:00 (18.09.2023).

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