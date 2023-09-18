Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Вибори під час війни та тріумф на Іграх Нескорених | Новини Факти ICTV за 18.09.2023
– ЗСУ на Бахмутському напрямку пробили лінію оборони ворога — Сирський;
– Атака на південь Одещини: сили ППО збили 11 БпЛА;
– Як врегулювати експорт зерна — в України є план;
– В Гаазі почалися публічні слухання по справі геноциду;
– Вибори під час війни: громадські організації вирішили діяти;
– Ігри Нескорених: Зеленський привітав наших героїв;
– Ветерани війни піднялися на п’єдестал у 6 видах спорту.
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