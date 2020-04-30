Вибори поштою. Як Польща обиратиме президента в умовах карантину

У Польщі йде боротьба не лише з коронавірусом. До призначених виборів президента у країні, які мають відбудуться 10 травня, залишилося трохи більше тижня, але досі нема конкретного рішення, як їх провести і що робити зі списками виборців.

Теоретично вирішили, що кампанія пройде кореспонденційно, за допомогою польської пошти, хоча ніхто поки не уявляє, як це має виглядати. Мери міст та голови сільських рад єдиним фронтом заявили, що не нададуть пошті списків виборців. Через це вибори польського президента на межі зриву. Докладніше у сюжеті Оксани Бунківської.

Нагадаємо, Польща анонсує відкриття торговельних центрів та дитсадків з початку травня. Про це оголосив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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