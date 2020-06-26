Вибори президента Польщі: хто кандидати, їхні програми та рейтинги соціологів

28 червня відбудуться вибори президента Польщі. Початково, вони були призначені на 10 травня і через епідемію коронавірусу їх збирались провести дистанційно за посередництвом польської пошти. Потім визначили нову дату.

До фінішу доходять два 48-річні президенти. Нинішній – Анджей Дуда, представник Права і справедливості, та президент Варшави Рафал Тшасковський – прихильник Обивательської платформи.

Несподівано, третім став безпартійний, колишній конферансьє, журналіст, автор багатьох фейлетонів 44-річний Шимон Головня. Кампанію побудував на особистих зустрічах з виборцями, SMS-розсилках та дописах у соцмережах.

Головня хоче об’єднати виборців обох своїх конкурентів. Каже, що програму сформував спілкуючись з людьми і виклав це у книзі Бачення та специфіка президентури. Серед його обіцянок: Польща без вугілля, без змін закону про аборти. Також обіцяє «велике прибирання» у держустановах, стабілізацію у армії та створити Польсько-український інститут соціального та історичного діалогу.

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Прихильність до українців демонструє і нинішній мер Варшави. Він позиціонує себе як людина з народу. Тому на його сторінці дитячі фото, будинок, пекарня і 9-річне авто. Програму побудував на 3 китах – інвестиції, чисте повітря і рівні можливості на ринку праці.

Головня та Тшасковський не боротимуться із секс-меншинами та збираються розділити костел і державу. Це їх дуже об’єднує проти Анджея Дуди, який останніми місяцями лобіював прийняття відповідних законів. Його візити часто проводяться під акомпанемент протестів ЛГБТ-спільноти.

Чинний президент натомість обіцяє полякам те, що вони хочуть чути: гроші на дітей, мам, початок нового шкільного року, пільги пенсіонерам. Програму назвав Карта родини, бо є поборником традиційних цінностей і противником сексуальної освіти в школі. Поки соціологи розподіляють шанси кандидатів так: Дуда точно потрапляє до другого туру, його підтримує 41% виборців, за Рафала Тшасковського готові проголосувати 27%, а за Шимона Головню – майже 9%.

Вибори в інших країнах

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко офіційно зареєструвався для участі у виборах керівника країни у 2020 році.

Президент США Дональд Трамп розповів, що може програти вибори через те, що голосування проходитиме поштою. За його словами, це єдиний варіант, чому він може програти

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