Вибори пройшли без масових порушень та без втручання РФ – МВС

Парламентські вибори пройшли цивілізовано, а МВС вперше не підігравала жодному з кандидатів. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.

– Ми встановили нові стандарти парламентських виборчих кампаній. Десь 2500 було повідомлень громадян про порушення. Майже така ж сама цифра була в день голосування у першому турі президентських виборів. Прощо це говорить? Про те, що у нас з кожним днем люди і політики ставали свідомішими, адже на президентських виборах було лише 39 суб’єктів, а на парламентських в округах було 3 тис. кандидатів і 22 політичні партії. І ми розуміємо, що процес цивілізованості українського суспільства іде, і ми даємо хороші сигнали всьому світу, що ми здатні проводити дуже цивілізовані вибори.

В Україні вже звикають до того, що тепер немає використання масового адмінресурсу, немає підкупу на вулицях, немає каруселі на виборах, немає підвезення виборців з метою здійснити реалізацію «мертвих душ». Це пов’язано з принциповою позицією Міністерства внутрішніх справ і відповідно з якісним відпрацюванням поліцією і Нацгвардією того, що стосується безпеки на вулицях, Прикордонної служби – того, що стосується їх повноважень, ну і звичайно те, що люди мають спокійно здійснити процес голосування завдяки тому, що ДСНС відпрацьовує свою частину забезпечення безпеки людей.

– Ми багато чого зробили, тому нас не дивує такий цивілізований процес, але разом з тим ми розуміємо, що нам є над чим попрацювати, зокрема над кримінальними провадженнями, яких впродовж вчорашнього дня було розпочато 71, майже половина стосувалися тих громадян, які намагалися винести бюлетень за межі виборчої дільниці. Ми розумієм, що однією з причин могло бути як покладення бюлетеня до колекції домашньої, так і організація так званої каруселі з виборчим бюлетенем.

Кримінальна відповідальність за порушення на виборчих дільницях зіграла свою роль. Вона дисциплінувала і виборця, і політичні команди, але і десь дисциплінувало те, що для системи МВС не було недоторканих осіб і вони демонстрували абсолютно повну політичну нейтральність до усіх учасників виборчого процесу.

– Це було вперше, що МВС разом з усіма структурами – від нацполіції до міграційної служби – не підспівували і не підтанцьовували жодному з кандидатів в народні депутати, жодній політичній партії. Це було нонсенсом раніше, тому що раніше МВС сприймалося як інструмент виборчої кампанії, і кому вдавалося виграти цей інструмент, той певною мірою забезпечував собі додаткові позиції.

Читайте: Порушення на парламентських виборах не вплинули на результат – Опора

Один із умовних викликів для МВС – це нестача цивілізованості і гідності у політичних сил, щоб зовсім відмовитися від політичної реклами у дні тиші. Однією з причин є невисокі санкції адмінкодексу, який встановлює 1360 грн. максимальне покарання для порушника правил. З приводу фейкової реклами, то законодавчо немає можливості вносити санкції, тому це лежить на совісті політичних сил.

– Що стосується втручання з-за кордону, то на відміну від президентських виборів, системних втручань з-за кордону не було. Але були можливості і спецслужби РФ тренувалися зламувати наші системи, але кіберполіція готова до подібних впливів і може запобігти будь-яким серйозним втручанням. Разом з тим ,я хотів би звернути увагу на таку особливість, що через лінію розмежування з окупованими областями через адмінкордон з АР Крим не було якихось нездорових рухів, які б серйозно змінювали традиційний трафік для цього часу.

Донецька область – регіон, до якого була прикута додаткова увага, адже там не всі кандидати навчилися грати за чесними правилами і значна їхня частина понесе відповідальність за незаконні дії, які вони вчиняли під час виборчої кампанії, зокрема, кримінальна відповідальність передбачена тим членам комісії, які спотворюють документацію – раніше підписують протоколи чи намагаються поставити результат, який не відповідає дійсності.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, з якими порушеннями проходять парламентські вибори в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.