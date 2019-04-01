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Факти / Відео / Україна / Політика

Вибори пройшли чесно, порушення незначні – міжнародні спостерігачі

В ОБСЄ заявили, що вибори президента України відбулися чесно і організовано, а відсутність російських спостерігачів не ставить під сумнів легітимність роботи всієї місії.

Вибори в Україні моніторила понад тисяча міжнародних спостерігачів із ОБСЄ, НАТО, Європарламенту та ПАРЄ. Їх  приємно вразила  висока явка. І засмутила велика кількість технічних кандидатів.  Спостерігачі вказали також на підкуп виборців  та використання адмінресурсу. Але на загальний результат голосування це, переконані, суттєво не вплинуло.

Міжнародні спостерігачі лишаються в Україні й на другий тур. Сподіваються, він теж відбудеться без порушень. І чекають  між кандидатами теледебатів.

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Їхні вітчизняні колеги із громадянської мережі Опора, тим часом, порівнюють ці вибори із попередніми. Порушень нарахували менше, ніж 2014-го. Найпоширеніші – фотографування   бюлетенів. А українцям, які у другому турі голосуватимуть не за місцем реєстрації нагадують, що виборчу адресу знову треба змінювати.

Найдисциплінованіше голосували на Черкащині. На Дніпропетровщині навпаки – поліцейським сумувати не довелося.  Отримали понад десяток анонімних дзвінків про замінування виборчих дільниць. Більшість повідомлень, як з’ясувалося згодом, надійшла з території Росії. На Чернігівщині було в буквальному сенсі гаряче – там підпалили кабінку, а в Сумах виборець намагався з’їсти бюлетень.

Кіберполіція виявила 4 протоколи, які члени дільниць заповнили передчасно, ще не порахувавши усіх голосів. А на Донеччині правоохоронці знайшли  підроблені бюлетені із галочками за одного з кандидатів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Європарламенті вказали недоліки виборів в Україні.

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