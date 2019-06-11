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Вибори у Казахстані пройшли з арештами і порушеннями – ОБСЄ

Арешти, численні порушення та домінування правлячої партії у політичному середовищі. Так міжнародні спостерігачі ОБСЄ оцінили президентські вибори в Казахстані, але відзначили, що підготовка до голосування була організована добре.

Напередодні Центрвиборчком офіційно оголосив переможцем Касима-Жомарта Токаєва, ставленика Нурсултана Назарбаєва.

Саме через оголошення Назарбаєвим про вихід у відставку в країні й оголосили дострокові президентські вибори. Обовʼязки глави держави до них виконував Токаєв. За даними ЦВК, за нього проголосував майже 71% виборців.

Читайте: Вибори в Казахстані 2019: результати і як розвиватимуться стосунки з Москвою

Тим часом у день голосування відбулися акції протесту. Поліція затримала 700 активістів. Та це не зупинило протестувальників – після оголошення результатів виборів люди знову вийшли на мітинги.

Нагадаємо, у Казахстані перекинувся автобус з пасажирами – загинули 11 людей.

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