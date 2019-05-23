Вибори у Європарламент: як Росія намагається зсередини розвалити ЄС

Європа – це перш за все правила, які всі виконують. І закони для всіх країн членів визначає Європарламент, до якого сьогодні розпочалися вибори. Але багато європейців не знають і не розуміють, навіщо їм, крім національних депутатів, потрібні загальноєвропейські. Тому явка може бути невеликою.

А от хто точно прийде – це популісти, які, як показують дослідження, ще й друзі Путіна. Мета у них одна – розвалити зсередини ЄС. Аргументи маніпулятивні: мовляв, це ЄС присилає мігрантів і забирає гроші людей. Тож прихильники єдиної Європи закликають йти і голосувати.

Європейський парламент – міні-портрет Європи. Кожна країна тут має своїх депутатів. Від Німеччини, наприклад, 96. У Польщі – 51. Все залежить від населення. В самому парламенті депутати об’єднуються за політичними інтересами. Так народжуються пан-європейські політичні сили.

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Через низький інтерес пересічних європейців – до Європарламенту регулярно потрапляють політики радикальних поглядів. Наприклад, Найджел Фарадж, ключовий агітатор за Брекзіт. В Європарламенті Фараж двадцять років. Але за весь цей час в парламенті британському його партії вдалося отримати лише одне крісло.

У ключових країнах вибори в Європарламент перетворюються в протистояння на внутрішній арені. У Франції – рейтинги партії Макрона практично зрівнялися з популярністю ультра-правої Марін Ле Пен. У Польщі – поділ по ліберальним цінностям. В Італії – стало руба питання нелегальної міграції. У Нідерландах – популісти прагнуть повторити успіх на місцевих виборах двомісячної давності. У Великобританії – через Брекзіт багато виборців особливо роздратовані.

Вперше за всю історію Євросоюзу, як показують прогнози, центристи не матимуть впливу на половини парламенту. Втім, експерти не схильні драматизувати. Брюссельська політика залишиться в руках прихильників єдиної Європи. Але ось на рівні окремих країн – тріумф євроскептиків може перевернути політичне життя з ніг на голову.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Порошенко планує балотуватися до Європарламенту.

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