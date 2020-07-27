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Вибори в Білорусі: хто реальний суперник та рейтинг Лукашенка

Два тижні залишилося до президентських виборів у Білорусі. Несподіванок не очікується, опозицію притиснули до стінки. З трьох реальних суперників Лукашенка лишилася лише одна – Світлана Тихановська – нова кандидатка від опозиції.

Віктор Бабарико – з червня під слідством і за гратами. Звинувачують у хабарництві, ухилянні від податків та відмиванні грошей. Інший – Валерій Цепкало – утік. Пояснив, боїться арешту. Вивіз і сім’ю.

Тож тепер основне обличчя опозиції на виборах – Світлана Тихановська, дружина громадського діяча, а нині політв’язня Сергія Тихановського.

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Навколо неї тепер згуртувалися інші опозиціонери, об’єднавши штаби. Світлана розповіла, що їй погрожують, і через це вона змушена була вивезти із країни дітей. Однак передвиборчих мітингів, не скасовує. На них приходять тисячі людей.

Тим часом чинний президент Олександр Лукашенко, який при владі вже чверть сторіччя, боїться Майдану. Днями пригрозив видворити з країни іноземних журналістів за начебто заклики до масових заворушень.

Президентські вибори в Білорусі 9 серпня. Результати соцопитувань на суспільно-політичні теми в країні заборонено оприлюднювати з 2016 року, а опитування онлайн, які провели наприкінці травня два популярні білоруські сайти, показали, що Лукашенка підтримують від 3% до 6% респондентів.

У Мінську та інших білоруських містах на протестах на підтримку претендентів у президенти, яких ЦВК не зареєструвала кандидатами, бійці ОМОНу затримали понад 220 осіб.

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