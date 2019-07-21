Вибори в ООС: військові вперше голосують разом із цивільними, багато не прийшли

День виборів на Донбасі збігся із початком безстрокового припинення вогню. Вперше було заборонено стріляти з будь-якого озброєння. навіть з автоматів. Водночас у штабі Операції об’єднаних сил пояснили, будь-який вогонь – це не вогонь у відповідь, а значить у випадку провокацій, вилазки штурмових груп та будь-якій загрозі життю військовослужбовця Збройні сили України мають право відкривати вогонь у відповідь.

За перші 8 годин режиму тиші штаб обстрілів не зафіксував, хоча військові не приховують – розраховують на провокації.

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Також на позачергових парламентських виборах для військових, при чому не лише на передовій, а й тим хто перебуває в місцях постійної дислокації Верховна Рада ускладнила процес голосування фактично своєю бездіяльністю.

Цього разу не були створені дільниці для військових, армійці голосують на звичайних виборчих дільницях, разом із місцевим населенням. Для цього військовослужбовці писали окремі заяви для перенесення місця голосування за місцем прописки на місце несення служби.

Через це виникли деякі труднощі, адреси прописок військових потрапляли до рук місцевих, які працюють на виборчих дільницях і це вже витік інформації за межі військової частини.

Також військовослужбовці які змінили місце голосування мають право проголосувати лише за список партії, а другий бюлетень за мажоритарників вони не отримують. Такі складнощі призвели до того, що багато армійців відмовились йти на вибори.

Нагадаємо, перша виборча дільниця для голосування на позачергових виборах до Верховної Ради 2019 року відкрилася в Австралії.

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