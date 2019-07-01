Вибори в Раду: місце голосування змінили 27 тис. українців
27 тис. українців змінили місце голосування перед парламентськими виборами. Дані оприлюднила ЦВК.
Найбільше заяв – близько 7 тис. – від жителів Донецької області, ще майже 4 тис. – з Луганської.
Тимчасово змінили місце голосування і півтисячі жителів Криму.
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Цього разу ЦВК спростила процедуру. Раніше потрібні були документи про відрядження чи відпустку у день виборів. Нині ж достатньо лише заяви і паспорта.
Змінити місце голосування можна до 15 липня включно.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Україна захищатиме парламентські вибори від втручання РФ.
2019-07-01
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