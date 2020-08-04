Вибори в США: голосувати поштою та бюлетені українською

Дональд Трамп хоче отримати вакцину проти коронавірусу до президентських виборів у США, тобто до 3 листопада. Раніше ж міністерство здоров’я країни повідомило, що до жовтня, як планували, не встигають, ймовірно, вакцина стане широкодоступною тільки наприкінці року.

Більшість американських штатів вже дозволили своїм виборцям проголосувати на президентських виборах цього року поштою, аби зменшити ризики підчепити коронавірус на дільниці. Через це, за три місяці до голосування, чинний президент Дональд Трамп не припиняє називати майбутні вибори завідомо сфальсифікованими. А минулого тижня навіть запропонував їх перенести.

Бюлетені отримують лише активні виборці. На бланках надруковані штрихкоди, де закодована особиста інформація громадянина. Заповнений бюлетень відсилають у захищеному конверті із підписом. На дільниці автоматичні сканери звіряють, чи збігається підпис на конверті з даними реєстрації виборця. Так встановлюють достовірність бюлетеня.

Саме через складний процес перевірки і в рази збільшену кількість людей, які цього року голосуватимуть поштою, затримок із підрахунками голосів у листопаді не уникнути, пояснюють експерти.

У п’яти американських штатах голосування роками відбувається лише поштою. Ще у тридцяти дозволяється заочне голосування. Цьогоріч, принаймні, 78% американців можуть скористатися цим правом.

Президентські вибори 2020 року позначаться низкою процедурних змін. Одна, до речі, стосується України. Минулого тижня округ Кук першим у США дозволив своїм виборцям голосувати українською.

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