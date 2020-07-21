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Вибори в США: як Covid-19 може вплинути на результати

Коронавірус майже затьмарив президентську кампанію у США, яка у середині літа, за нормальних умов, мала б бути у самому розпалі. Пандемія вже вразила стратегію президента Дональда Трампа на переобрання. Політологи прогнозують запеклу боротьбу між Трампом і Байденом за вирішальні штати і попереджають: після виборів у листопаді, на країну може чекати ще одна криза.

2016 року за Гілларі Клінтон проголосувало майже на 3 млн більше американців, але перемогу здобув Дональд Трамп, бо у США виграє той, хто набирає переважну кількість голосів так званої колегії виборників. Що більше населення у штаті, більше таких голосів за ним закріплено.

Каліфорнія, Техас, Нью-Йорк і Флорида цьогоріч штати, де розігрується найбільше голосів, стали й епіцентрами поширення Covid-19.

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І якщо Техас історично підтримує республіканців, а Каліфорнія демократів, прихильність виборців у Флориді коливається. Це один із шести вирішальних штатів. І нині, згідно із найсвіжішими опитуваннями, чинний президент Дональд Трамп у всіх них відстає від Джо Байдена на 3-7%, а в середньому по країні на 8-12%. Політологи кажуть: буремний 2020 рік порушив плани чинного президента. І реакція на пандемію – одна з причин.

Після публікації даних опитувань минулого тижня, президент Трамп звільнив керівника своєї передвиборчої кампанії, але стверджує: опитування несправжні. Політологи кажуть, що справжній відрив між кандидатами може бути вдвічі меншим, і ближче до виборів може звестися до мінімуму.

Гілларі Клінтон оголосила про свою підтримку Джо Байдена як кандидата на пост президента США. Про це вона заявила під час онлайн-конференції з Байденом.

За її словами, Байден готувався до президентства все життя, а сама вона мала честь працювати з ним не один рік.

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