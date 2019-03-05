Вибори в Україні подорожчали – причини
Вибори в Україні знову подорожчали.
Через аномальну кількість кандидатів, ЦВК змушена збільшити видатки на ще понад 6 млн. гривень. Повна сума поки становитиме понад 282 млн.
Читайте: Російські хакери атакували ЦВК – Порошенко
Більш як половину коштів віддадуть за бюлетені, у яких мають вміститися прізвища 42 кандидатів. Гроші взяли з державного резерву.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, скільки ЦВК витратить на друк виборчих бюлетенів.
2019-03-05
Теги: Вибори президента 2019Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.