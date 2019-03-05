Вибори в Україні подорожчали – причини

Вибори в Україні знову подорожчали.

Через аномальну кількість кандидатів, ЦВК змушена збільшити видатки на ще понад 6 млн. гривень. Повна сума поки становитиме понад 282 млн.

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Більш як половину коштів віддадуть за бюлетені, у яких мають вміститися прізвища 42 кандидатів. Гроші взяли з державного резерву.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, скільки ЦВК витратить на друк виборчих бюлетенів.

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