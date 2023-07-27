Вибрався живим попри погрози: як слідчий з Вовчанська героїчно працював на ЗСУ

На Харківщині викрили зрадницю-поліцейську – обласна прокуратура заочно повідомила їй про підозру. Торік у квітні під час окупації Вовчанська жінка перейшла на бік росіян і добровільно погодилася з ними співпрацювати у так званій поліції, поки її колеги залишились вірними присязі і, навіть попри загрозу розправи, допомагали нашим військовим.

Як от 28-річний слідчий Ігор Харченко – він передавав українській розвідці інформацію про розташування ворога, побував у полоні, однак зміг вибратися з окупованого Вовчанська живим. Окупанти перетворили населений пункт на привид – людей майже не лишилося, будинки понівечені, обстріли не вщухають.

Ігор Харченко до повномасштабної війни працював у місті слідчим. Російські війська окупували його зранку у перший день вторгнення. Частина поліцейських виїхала, частина – залишилася.

Ігор створив групу в Telegram. Інформацію про місця дислокації окупантів та про російську техніку, яка заїжджала з Росії до прикордонного Вовчанська, він передавав Збройним силам України.

– Щоранку брав велосипед, брав окуляри, куртку, надягав капюшон, їздив містом, дивився, що змінилося, де стоїть техніка, де нема, як міг фотографував або знімав на відео, – пригадує заступник начальника слідчого відділу Вовчанська Ігор Харченко.

Чоловік розумів, що рано чи пізно окупанти вистежать його. Та й частина колег стала зрадниками. Коли Ігоря затримали, йому показали докази – листування в Telegram-каналі. У камері його тримали добу – примушували до співпраці, вимагали видати військових і тих, хто не зрадив Україну. Згодом чоловіка затримали ще раз.

– Ще така фраза була: Якщо ти будеш виляти хвостом, я дам 500 баксів військовим “ДНРівцям”, вони будуть дуже раді поспілкуватися зі слідчим з України. Після цього я погодився, але…

Ігор наговорив окупантам багато, але все – несуттєве. Росіяни наказали з’являтися раз на тиждень – розповідати про нелояльних до Росії жителів містечка. Тож слідчий вирішив тікати з другом, який також уже побував у полоні.

У Харкові Ігор пройшов поліграф і перевірку спецслужб. А після великого контрнаступу і звільнення Вовчанська повернувся на роботу вже заступником начальника слідчого відділу. Він розслідує воєнні злочини Російської Федерації. Говорить, що колегам, які зрадили присягу – ніколи не пробачить.

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