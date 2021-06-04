Вибух, аварії та пожежі: подробиці навчань рятувальників у Сумській області

У Сумській області відбулись масштабні навчання із залученням авіації. Загони ДСНС ліквідовували лісові пожежі, рятували пасажирів літака, працювали на завалах і знешкоджували боєприпаси.

Протягом трьох днів рятувальники вчилися оперативно й злагоджено працювати разом із підрозділами поліції, газовими службами та медиками екстреної допомоги.

За навчанням стежили голова ДСНС України Микола Чечоткін та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За першою легендою навчань стався вибух на одному з підприємств. Під завалами опинилися люди, а ситуацію ускладнювала масштабна пожежа.

На місце виїхали одразу кілька підрозділів – рятувальники, вибухотехніки, газовики й кінологи. Декого евакуювали гелікоптером.

На другій локації сталася аварія на борту літака із двома десятками пасажирів. Крім того, під час посадки зайнявся двигун. Рятувальники евакуювали пасажирів й почали гасити пожежу.

За третьою легендою сталася аварія на газорозподільчій станції й існувала загроза життю людей прилеглого населеного пункту.

Підрозділи перекрили газову засувку, припинили рух залізничного та автотранспорту, знеструмили електромережу. Майже одночасно на залізничному переїзді потяг зіткнувся з автобусом, повним пасажирів.

Крім того, рятувальники за допомогою гелікоптерів і літака загасили лісові пожежі.

– Рятувальник має розвиватися, інакше буде деградувати. Такі навчання дуже потрібні, бо деградований рятувальник – це не рятувальник, а звичайна людина без підготовки, яка не може виконувати поставлені завдання, – говорить начальник рятувального відділення служби цивільного захисту ДСНС України Сергій Ковальчук.

До Сумської області чоловік приїхав із Києва. За 17 років у рятувальній службі разом із колегами брав участь у ліквідації пожежі в одеському коледжі, рятував людей і під час вибуху в житловому будинку на Позняках у столиці.

Результатом навчань очільник ДСНС задоволений. Важливість таких заходів відзначає й міністр МВС.

– Коли стається велика пожежа, вибухи або теракти, то на місці відчувається метушня. Тому мета навчань, щоб була логіка дій у кожному кроці, – пояснює Арсен Аваков.

Користь навчань ще й в тому, що рятувальники мали змогу подивитися на катастрофи з іншого боку, коли грали роль постраждалих. Саме паніка, кажуть, – головний ворог людини під час надзвичайних ситуацій, бо зберегти життя допоможе холодний розум.

Навчання військових в Угорщині

У червні десантники 95-ї окремої бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ беруть участь у навчаннях військових в Угорщині Saber Guardian 2021.

За легендою навчань, 2 червня на позиції українських десантників наступали бойові машини піхоти М-113. Напередодні бійці інженерними загородженнями перекривали можливі підходи противника.

Фото: ДСНС у Сумській області

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.