Вибух у Boeing-737 МАУ стався у кабіні пілота – авіаексперт Джефрі Томас

В інтерв’ю Deutsche Welle австралійський авіаексперт – Джефрі Томас припустив, що вибух міг статися не від ракети, а прямо на борту літака. Він дослідив відео і помітив невеликий спалах перед тим як літак упав на землю. І характер зникнення зв’язку, на думку експерта, свідчить, що вибухівка була в кабіні пілота.

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А версію про те, що літак збила ракета, Томас відкидає, вважає, що тоді б лайнер був повністю знищений у повітрі.

Такої ж думки і транспортний оглядач BBC – Том Баррідж. Він зазначив, що сигнал з літака припинив надходити до його падіння ще на висоті 2400 метрів – це дивно і наводить на думку, що на борту щось сталося, пише Баррідж.

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