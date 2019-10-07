Вибух у пабі Харкова: Ковтун призначили 11 років тюрми

Київський райсуд Харкова – на лаві підсудних 52-річна українка Марина Ковтун. Це вона, за даними слідства, створила і очолила диверсійну банду, яка у листопаді 2014-го вчинила теракт у Харкові.

Вибух у пабі Стіна пролунав близько десятої вечора – на той момент там було зо два десятки людей. Здетонувала вибухівка, яку терористи лишили поблизу барної стійки – за їхніми планами це мав бути один з найжертовніших терактів в Україні.

Вже за тиждень СБУ нейтралізувала диверсійну банду з дванадцятьох людей, які, за даними слідства, працювали на замовлення російської ФСБ. Їхнім ватажком була Марина Ковтун на позивний Зет, жінка пройшла підготовку у тренувальному штабі в російському Белгороді, від них отримала міну з підривачем уповільненої дії, передала її поплічнику, який приніс у паб.

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Сама Ковтун своєї провини не визнає і каже докази, начебто вибивали тортурами. Поплічників Ковтун обміняли кілька років тому. Ковтун дочекалася вироку. Суд вважає, що слідство не довело її причетність до створення терористичної організації та дії, направлені на зміну кордонів. А от в тому, що Ковтун зберігала зброю, передала вибухівку поплічникам і причетна до теракту – суд не сумнівається. І призначив покарання – 11 років тюрми.

У будь-якому випадку, сидіти Ковтун лишилося менше року – на неї розповсюджується закон Савченко, який працював, доки обвинувачена була в СІЗО. Сама ж Ковтун говорила, що їй пропонували обмін на бранців Кремля. Та українські патріоти категорично проти, бо це стане сигналом Кремлю – Україна пробачить все.

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