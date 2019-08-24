Вибухова суміш. Плюси і мінуси ментальності українців

Ми зводимо дивовижні хмарочоси, футуристичні мости і робимо IT-прориви. Нам вдається не падати духом під час війни на сході і при цьому ще й економічно зростати. І поволі з так званої житниці Європи ми перетворюємося на величезне поле, привабливе для інвесторів.

І ми б давно зробили квантовий стрибок у майбутнє, яким уже нині живе захід і про яке лише мріємо ми. Якби не величезний бар’єр – наша ментальність. Нам так до вподоби європейські цінності та рівень життя, але чи готові ми діяти по-європейськи?

1 мінус: Правила – не для нас

Віртуозно обійти правила – наша слабкість і національна особливість. Червоне – то для інших, дозволене паркування – не для мене. Викинути цигарку на зупинці чи випивати на дитячому майданчику – не біда.

1 плюс: Бунтуємо проти несправедливості

Саме ця риса допомагає казати ні і змушувати будь-яку владу рахуватися з нами. Революція на граніті, помаранчева, податковий і мовний майдани. І звісно ж, Революція Гідності. Так виглядає українська волелюбність вкупі з бунтарським духом.

2 мінус: Хтось має вирішити мої проблеми!

Ми досі сподіваємося на владу і міжнародний порятунок. Бруд на вулицях хтось прибере, лампочку в під’їзді хтось вкрутить, економіку країни підніме загадковий інвестор. Та самі ми не поспішаємо навіть вправно сплачувати податки.

2 плюс: Винахідливість

Постійне виживання і навчило нас винахідливості. Поки політики чубляться, українці самотужки пробиваються. На заході вже полюють на наші еко-жалюзі, що генерують електрику, та автономні будинки, надруковані на 3D-принтері. А наші електробайки внесли до книги рекордів Гіннеса.

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3 мінус: Ми – самі по собі

Моя хата скраю – нічого не знаю. Нам історично комфортно жити у своєму мікросоціумі. Тому досі в нас не зникли високі паркани. І це – наслідок багатовікового бажання захиститись від ворога.

3 плюс: Гуртом і батька легше бити

Та в моменти загроз між нами руйнуються найвищі паркани і стираються усі розбіжності. На Майдані були жителі сходу і заходу. А в час московської агресії ми швидко згуртувалися проти спільного ворога – Кремля. Оборону тримають не лише наші військові на передовій, а й тисячі волонтерів у тилу.

4 мінус: Комплекс жертви

Скаржитися на погане життя, здоров’я, непоборні обставини в купі з емоційністю та критичністю – суміш просто вибухова. Ми пам’ятаємо поразки, іноді впиваючись ними, любимо роль жертви і забуваємо про перемоги.

4 плюс: Живучість

Але століття поневолення, боротьба за незалежність, війни і голодомори навчили українців надзвичайної живучості. Нас не зламали ні війна з Росією, ні засилля корупції, ні економічна нестабільність.

5 мінус: Живемо одним днем

Після мене – хоч потоп. Наша байдужість до завтрашнього дня виглядає саме так. Ми задихаємося у загазованому повітрі, тонемо у засиллі пластику, виснажуємо ліси, ґрунти і води. І не думаємо, що за якихось кілька років після себе можемо лишити порожнечу.

5 плюс: Готові змінюватися

Та на зміну нашій апатії прокидається свідомість. Найактивніші з нас уже сортують сміття, ми кажемо ні пластику. І вчимося жити так, аби не вбивати природу. Використовуємо зелену енергію замість традиційної. І з висоти пташиного польоту видно, що навколо не лише сміттєві полігони і вирубаний ліс, а й плантації сонячних панелей.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Джамала, Олена Шоптенко, Олександр Пономарьов, Дмитро Монатік привітали українців у соціальних мережах.

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