Вибухи на заводі в російському Дзержинську: слідство назвало можливі причини
85 людей постраждали внаслідок серії вибухів у російському Дзержинську. Здетонувало у цеху з виробництва тротилу на заводі Кристал. Вибухи були такої сили, що їх чули понад 230 тис. людей у радіусі трьох кілометрів. Майже у двохстах будинках повилітали шибки. Постраждали дитсадки і школи.
У результаті вибухів завалився один з цехів та почалася пожежа, працівників вдалося швидко евакуювати. Місцеві розповідають, що дим від пожежі було видно за багато кілометрів від міста.
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Нині в лікарнях міста 16 людей. Рятувальники та піротехніки обстежили територію, триває ліквідація наслідків руйнування і оцінка ситуації.
Слідство відкрило кримінальну справу про порушення правил безпеки після вибухів у цеху з виробництва тротилу. Крім того, влада Нижегородської області оголосила режим надзвичайної ситуації в місті Дзержинськ і трьох сусідніх до нього селищах.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що очевидці показали відео потужного вибуху на заводі Кристал у Росії.