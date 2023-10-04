Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Вибухи у Запоріжжі | Колаборантка здала сусіда за патріотизм | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
– Спецпризначенці ГУР десантувалися на території Криму й завдали удару окупантам — відео;
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– Українська модна індустрія продовжує свою закордонну експансію.
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