Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Вибухи в Криму | Міжнародний суд ООН без Росії | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
— Зведення Генштабу 10 листопада.
— РФ атакувала Комишани на Херсонщині.
— Україна посилює ППО.
— Вибухи в Криму 10 листопада.
— 17-річному сироті, якого депортувала Росія, вручили повістку.
— Деталі обов’язкової евакуації з Куп’янського району.
— Представника РФ вперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН.
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