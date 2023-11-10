Вибухи в Криму | Міжнародний суд ООН без Росії | Новини Факти ICTV за 10.11.2023

— Зведення Генштабу 10 листопада.

— РФ атакувала Комишани на Херсонщині.

— Україна посилює ППО.

— Вибухи в Криму 10 листопада.

— 17-річному сироті, якого депортувала Росія, вручили повістку.

— Деталі обов’язкової евакуації з Куп’янського району.

— Представника РФ вперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН.

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