Вибухи в Криму | НІЧНА АТАКА на Миколаїв | Новини Факти ICTV за 25.09.2023

– Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив влучання;

– Бавовна завітала до Червоноперекопська, Армянська та Джанкою, місцеві мешканці повідомляють про потужні вибухи;

– Українські бійці самотужки вдосконалюють дрони – який вигляд мають пташки;

Нацполіція, за результатами перевірок військово-лікарських комісій та МСЕК, порушила 84 кримінальних впровадження – що чекає на зловмисників;

– В Боярській ОТГ не підготували укриття в школі – в чому причина;

– Київський експериментальний “22 ТЕАТР” зіграв виставу мовою жестів – які враження;

– “Довбуш” за місяць прокату заробив понад 50 мільйонів гривень – скільки українців побачило стрічку.

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