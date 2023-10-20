Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Вибухи в Мелітополі: що відомо | Вертольоти від Хорватії | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
— Нічна атака на Харківщину.
— Артилерійський обстріл Херсонщини.
— Вибухи в Мелітополі: перші подробиці.
— РФ відновлює штурми Авдіївки.
— Унікальні операції військових американськими урологами.
— Хорватія передала Україні усі свої вертольоти Мі-8.
— Безкоштовна підготовка до НМТ для дітей-переселенців.
— Історія пошуку біологічних батьків — анонс випуску Таємниці ДНК.
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