Видобуток газу: чому Україна у глухому куті та як це можна виправити

Україна здатна остаточно позбутися газової залежності та забезпечити себе власним блакитним паливом. У наших надрах сотні мільярдів кубометрів, але дістати їх вдасться лише за умов розумного фінансування та спрощення видачі спецдозволів.

Є деякі проблеми, які заважають видобувати достатню кількість газу: перша – видобути їх не так просто. Давні родовища виснажуються, розробляти нові заважає брак інвестицій і спротив місцевих чиновників.

Попри рекордні нарощування видобутку, та податків до бюджету з кожного проданого кубометру газовикам на розвиток лишають копійки.

Та навіть за такого фінансування газовики підтримують видобуток на старих родовищах. Якщо ж інвестицій не буде – Україна щороку втрачатиме понад 1 млрд кубів видобутку. І 20 млрд газу на рік уже точно не буде. Тож нам доведеться імпортувати значно більше.

Заклики в рази знизити ціну на блакитне паливо неабияк тривожать галузь. Адже нижчий тариф не лише позбавить газовиків інвестицій, а й знизить надходження до бюджету. Усе це тиснутиме на курс гривні.

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Фахівці нагадують, наша країна – третя в Європі за запасами палива. Їх у наших надрах більш ніж достатньо на десятки років уперед. Але дістати їх вдасться лише за умов розумного фінансування та спрощення видачі спецдозволів. Газовики сподіваються, що в цих питаннях уряд їх підтримає.

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