Видобувати і транспортувати окремо: Нафтогаз готується до розподілу обов’язків

Як правильно поділити трубу. Доля української газотранспортної системи досі не визначена.

Уже з наступного року Україну очікує чергова велика енергетична реформа – так званий анбандлінг, тобто – відокремлення. Дотепер вітчизняною газотранспортною системою керує державний Нафтогаз, але за європейськими правилами, одна компанія не має володіти і видобутком газу, і його транспортуванням.

Тож ГТС вирішили передати незалежному операторові. Саме так працюють в ЄС. Але в Україні досі не визначилися, за якою саме моделлю відокремлювати трубу.

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Уряд планує передати ГТС фактично у так зване господарське відання новій державній компанії.

Але та до цього ще не готова – бракує змін до законодавства і потрібних ліцензій. До того ж анбандлінг не визнають ні в ЄС, ні в Росії, попереджають експерти. Адже де-факто такий оператор ГТС незалежним не буде і Газпром обов’язково використає це як привід не підписувати новий контракт з Україною за європейськими стандартами.

Відповідно новий газовий контракт росіяни захочуть укладати не на ринкових, європейських, а на своїх – кабальних умовах. Крім того, за такого сценарію Україна втратить свої позиції в міжнародних судах.

Нині за недостатні обсяги транзиту Нафтогаз намагається відсудити в Газпрому мільярди доларів. Та за такого сценарію відокремлення ще й самі можемо лишитися винними.

Саме тому в Нафтогазі пропонують уникнути ризиків. Майбутнього оператора ГТС повністю готують у структурі Укртрансгазу.

Ця компанія вже має всі потрібні ліцензії та кваліфікованих працівників. Право на керування системою пропонують передати цьому оператору на правах концесії. І такий варіант відповідає європейській практиці. Однак треба змінити законодавство. Тож потрібні лише політична воля депутатів і розуміння уряду, підкреслюють у Нафтогазі.

Якщо все зробити правильно, Газпром не матиме юридичних підстав відмовитися від європейських умов нової угоди, кажуть фахівці. Тоді Україна буде близька до свого першого в історії цілковито ринкового контракту про постачання газу з Росії, а наша ГТС нарешті остаточно інтегрується у загальну європейську.

Нагадаємо, у Нафтогазі готові розглянути пропозиції Газпрому щодо мирової угоди та назвали неприйнятний для України варіант.

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