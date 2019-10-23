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Видимість 200-500 м: Україну накрив густий туман

Україну накрив густий туман. Столиця вже третю добу, особливо зранку, оповита густою імлою. Зранку в Одесі видимість 200-500 метрів.

Через це, у міжнародному аеропорту Одеса затримується посадка чотирьох рейсів. А один взагалі скасували.

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Через густий туман кораблі не можуть зайти до Одеської затоки, тож вимушені стояти на рейді.

Рятувальники закликають водіїв бути особливо пильними на дорогах.

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