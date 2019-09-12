Вигоріло 20 га! У Чорнобильській зоні рятувальники досі гасять пожежу

У Чорнобильській зоні рятувальники досі гасять пожежу. Недалеко від Києва на території Димерського лісництва – тліє ліс. Великого вогню вже немає, однак подекуди горить лісова підстилка.

До найближчих будинків близько 50 метрів, до зони відчуження – півтора кілометра. Наразі, за даними ДСНС – вигоріло вже 20 га. До гасіння пожежі залучені 100 рятувальників та 12 одиниць техніки. А також два літаки і гелікоптер.

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Нагадаємо, про пожежу стало відомо вчора близько полудня. Першою загорілася суха трава, полум’я швидко перекинулося на дерева. Надзвичайники застерігають – до кінця тижня по всій країні, крім Карпат, зберігається високий рівень пожежної небезпеки.

До слова, палає ліс: відео пожежі біля метро Лісова у Києві.

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