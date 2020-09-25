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Вихідні у Карпатах: куди поїхати і ціни

Осінь – ідеальний час для спокійного відпочинку у Карпатах. Саме зараз за оптимальну ціну можна орендувати будиночок в серці гір і насолоджуватися природою.

Оксамитовий сезон триватиме до середини жовтня. Саме в цей період тут менше туристів, природа починає потроху одягатися в жовті та медові кольори. Осінь приносить у Карпати казку.

Від 600 грн за двох людей, двохмісний номер. На вихідні дні з п’ятниці по неділю включно наповненість 90%. У будні дні 30-50%.

Ворохта – неймовірні краєвиди. У селищі одразу три кам’яних віадуки.

У важкодоступні, майже незаймані місця, можна потрапити на джипах. Найкоротший маршрут займе 1,5 години, найдовший цілий день, а це два десятки кілометрів гірським хребтом.

Сплавитися річкою, покататися на конях і квадроциклах – це зручно, доступно, доволі екстремально та безпечно. Карпатські селища та міста давно зажили слави сімейних курортів. Тут десятки музеїв та природних пам’яток.

А ще активності можна урізноманітнити гірськими походами. Є короткі, які займають близько 3-4 годин. З привалами, відпочинком і перекусами.

Куди можна поїхати в Україні

Цього року літо видалось напруженим – в Україні зростає кількість хворих на коронавірус, інші держави знову закривають свої кордони в очікуванні другої хвилі інфекції.

За прогнозами синоптиків, в українців є ще цілий місяць щоб провести відпустку восени 2020 біля теплого моря, або барвистих гір.

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