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Вихідні в жовтні: українці будуть відпочивати 9 днів

Хоча погода вже осіння, та збільшення кількості вихідних – завжди приємно. У жовтні українців чекають 9 вихідних.

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Адже, 14 -го – День захисника України, він збігається з великим церковним святом – Покрови Пресвятої Богородиці і припадає на неділю, тож вихідний автоматично переноситься на понеділок.

До слова, Покрова Пресвятої Богородиці: традиції, обряди, ворожіння.

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