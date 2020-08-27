Виховати Маска чи Гейтса. Як пройшов день відкритих дверей у Midgard School

Для успішного навчання головне нестандартний підхід, стверджують у столичній приватній школі Midgard School. Дитину треба зацікавити і давати можливість обирати – саме про це говорили на Дні відкритих дверей, який тут провели напередодні нового навчального року.

Ще одна необхідність у сучасному навчанні, кажуть у школі – будувати процес із психологами, щоб вирішували із дітьми будь-які ситуації. І, звісно ж, максимально зацікавлювати креативними завданнями та уроками.

Тож, головне завдання навчального закладу, кажуть у Midgard School – випустити гармонійну, сформовану людину, яка точно буде знати чого хоче у житті.

Навчання з 1 вересня в Україні розпочнеться традиційно у більшості шкіл. Навчальні заклади, які знаходяться у зеленій, жовтій, помаранчевій зонах епідемічної безпеки прийматимуть учнів на навчання з дотриманням певних заходів безпеки.

Школи червоної зони будуть закриті на карантин до зменшення кількості хворих на коронавірус у регіоні та переходу до іншої зони.

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