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Вийшла на балкон, а там як бенгальські вогні: що відбувається в Ічні зараз

2-3 вибухи щосекунди і потужна пожежа. Так спалахнули склади боєприпасів біля міста Ічня на Чернігівщині. Все сталося о пів на четверту ранку. Місцеві жителі прокинулися від того, що дрижала земля.

Пункти допомоги, обігрів та харчування терміново обладнали в клубах та школах. Тут кажуть, харчів вистачить на всіх, скільки би людей не довелося приймати.

На щастя, загиблих і поранених немає. Але понад 60 людей звернулися до лікарів з поганим самопочуттям. Від снарядів зайнялося 4 приватних будинки.

У ДСНС заявили, на складах було орієнтовно 88 тисяч тонн боєприпасів, але Міноборони таку цифру спростовує. Кажуть, вона в півтора-два рази завищена.

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Останнім часом боєприпаси звідси перевозили в захищені сховища. Тому на 6-у Арсеналі залишилась приблизно половина від того, що раніше тут зберігали. Переважно це стрілецькі боєприпаси, але є сховища мінометних, гаубичних і танкових  снарядів, а також реактивних снарядів Град.

Також тут зберігали димові шашки. Саме тому на території арсеналу зараз багато диму.

Причина вибухів складів боєприпасів в Ічні

Результати

До слова, це не перший масштабний вибух на складах боєприпасів. Так, тільки за роки бойових дій – уже 4 катастрофи.

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