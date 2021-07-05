Виконали всі вимоги: Україна хоче переглянути частину Угоди про Асоціацію з ЄС

Україна готується переглядати економічну частину Угоди про Асоціацію із Євросоюзом. Причина проста і складна водночас – ринок Європи для нас поки не став основним і досі діє багато бар’єрів та обмежень, від яких потрібно позбутися.

За словами голови Ради Федерації роботодавців Дмитра Олійника, наразі Україна здебільшого імпортує з ЄС товари з високою доданою вартістю, а натомість постачає переважно сировину. Все це через норми, укладені у 2014-му та наступних роках.

Один із учасників підготовки тексту Угоди про асоціацію Тарас Качка переконаний: Україна зі свого боку виконала усі вимоги європейських партнерів.

Текстом Угоди про асоціаціюз ЄС передбачено, що через п’ять років ми можемо переглядати її економічну частину. Тож потрібно зосередитися на скасуванні не лише квот для сільгосппродукції, але й дискримінаційних обмежень для машинобудівників та металургів.

Урядовці проводили консультації з українським бізнесом впродовж усього минулого року. Вони зібрали усі побажання підприємців про те, як ті хотіли б працювати з ЄС та які технічні бар’єри цьому перешкоджають.

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла і про початок першого раунду переговорів про перегляд положень торгової угоди. Передусім йдеться про тарифи, транзит і митний безвіз.

Зараз, на жаль, вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом фактично немає. За даними економістів, за п’ять років Україна так і не змогла відшкодувати збитки через втрату російського ринку. Тому завдання влади – переконати ЄС зробити вільну торгівлю з нами справді вільною.

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