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Людмила Цимбалюк, журналістка Факти ICTV, м. Вінниця

Використовувати можуть навіть діти: в Україні винайшли унікальну лего-цеглу

Унікальний стартап розробили у будівельному коледжі на Вінниччині. Лего-цегла, яку не потрібно випалювати у печах, для її виробництва достатньо відсіву, цементу і трохи води. І за кілька годин із брусків уже можна будувати.

Стартап здобув чимало європейських сертифікатів, а американський фонд виділив гроші на обладнання. Але найважливіший цей винахід саме для України, бо така цегла незамінна у відбудові зруйнованих російськими ракетами та мінами сіл і містечок.

Не маючи будівельних навичок, із неї може класти стіни будь-хто, адже створювали її за принципом дитячої гри. Кожна цеглина має випуклості, як у лего-грі. І бруски лягатимуть точно за спроектованими розмірами. Таких лего-цеглин ще немає на будівельному ринку ні України, ні Європи.

За годину із 25-кілограмового мішка цементу виробляють півсотні цеглин, які не потрібно обпалювати у печах. І вже через годину із них можна класти будинок. У Немирівському коледжі готові вчити волонтерів і будівельників виготовляти такі конструкції. Бо це допоможе швидко і якісно відбудовувати нашу країну.

Будівництво, Війна в Україні
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