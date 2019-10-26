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Виловили пісуар. У Запоріжжі дайвери почистили Дніпро від сміття

На центральному міському пляжі Запоріжжя згуртувалися кількадесят підводних мисливців. Дайвери вирішили провести екологічне полювання.

Такі суботники місцева спілка підводних мисливців влаштовує по кілька разів на рік. Восени, зазвичай, пірнають навколо причалу центрального пляжу. Щоразу гуртом витягають з глибини близько тонни непотребу.

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Пірнальники кажуть, що ретельно чистити дно варто щонайменше кілька годин поспіль, тож взяли з собою теплі підводні костюми.

Усе зібране з-під води сміття хлопці доправляють до берега катером. Вже за кілька годин на суходолі скупчується чималий розсип підводного мотлоху: скло, пластикові пляшки і навіть пісуари. За непотребом на вантажівці приїжджають комунальники.

Та попри старанні і регулярні чистки Дніпра пірнальниками сміття під водою все одно не меншає.

Нагадаємо, у п’яти українських містах зафіксували незначне перевищення забруднення повітря.

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